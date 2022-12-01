Годовая инфляция приближается к 20% в Казахстане

1 дек. 10:58

Инфляция в годовом выражении в Казахстане по итогам ноября достигла 19,6%. Такие данные распространило Бюро национальной статистики.

Цены на продовольствие выросли на 24,1%, непродовольственные товары подорожали на 18,6%, платные услуги - на 14,1%.

По итогам октября годовая инфляция достигала 18,8%.

В ноябре инфляция в месячном выражении по сравнению с октябрем сократилась на 0,2 процентных пункта, до 1,4%, продовольственные товары подорожали на 1,8%, непродовольственные - на 1,6%, а платные услуги стали стоить больше на 0,8%.