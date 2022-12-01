СМИ: Турция вводит дополнительные страховые требования к танкерам

1 дек. 10:48

С сегодняшнего дня в турецких проливах начинает действовать дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью, - приводит текст указания гендиректора турецкого госуправления по морским делам Унала Байлана издание Denizcilikdergisi.

Согласно указанию, с четверга Турция будет требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

"Необходимо получить письмо от компаний по страхованию P&I судов, перевозящих сырую нефть, которые будут проходить через турецкие проливы под погрузкой после 01/12/2022, с указанием подробностей о судне, грузе и рейсе, а также о том, что страхование P&I будет действительным и полным для данного судна, рейса и груза. Любезно прошу/требую вашей информации и необходимости, чтобы данное письмо было приложено к отчету о навигационном плане-1 (SP-1), который должен быть представлен судном этими страховыми организациями или их представителями, а также отправлено на адрес электронной почты, и чтобы соответствующие работы и процедуры были согласованы судовыми агентствами как можно раньше, чтобы предотвратить возможные потери времени и не задерживать проход судна", - приводит издание текст указания Байлана, передает РИА Новости.

Ранее о том, что Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки, со ссылкой на сообщение турецкого Минтранса сообщало агентство Блумберг.