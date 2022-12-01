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Психиатр перечислил главные симптомы стресса

Психиатр перечислил главные симптомы стресса

Основными симптомами стресса являются нарушение аппетита, снижение либидо, перепады настроения и бессонница, рассказала психиатр-психотерапевт Елизавета Жесткова.  

«Также вещи, которые до этого приносили удовольствие, могут резко перестать радовать человека. Ему приходится прикладывать усилия, чтобы продолжать заниматься этим делом», - сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Далее Жесткова отметила, что при перечисленных симптомах не следует заниматься самолечением: необходимо обратиться к профильным специалистам, чтобы своевременно решить проблему.

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