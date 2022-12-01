Психиатр перечислил главные симптомы стресса

1 дек. 10:46

Основными симптомами стресса являются нарушение аппетита, снижение либидо, перепады настроения и бессонница, рассказала психиатр-психотерапевт Елизавета Жесткова.

«Также вещи, которые до этого приносили удовольствие, могут резко перестать радовать человека. Ему приходится прикладывать усилия, чтобы продолжать заниматься этим делом», - сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Далее Жесткова отметила, что при перечисленных симптомах не следует заниматься самолечением: необходимо обратиться к профильным специалистам, чтобы своевременно решить проблему.