Сбербанк: России нужны 100 тысяч специалистов по кибербезопасности

1 дек. 10:37

В России не хватает 100 тысяч специалистов в области кибербезопасности, такую оценку озвучил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Если буквально два года назад дефицит кадров по информационной безопасности составлял 20 тыс, по нашей оценке, сегодня приближается к 100 тыс человек", - приводит его слова "Интерфакс".

Кузнецов уточнил, что вопрос прорабатывается с крупными компаниями и правительством. По его мнению, для его решения надо усиливать преподавательский состав в вузах, в целом российские крупные компании должны оказать учебным заведениям поддержку.

Зампред правления добавил, что Сбербанк проводит обучение специалистов и преподавателей в области кибербезопасности.