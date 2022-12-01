Непогода снова заблокировала паромы в Керченском проливе

1 дек. 10:27

Паромная переправа через Керченский пролив сегодня вновь приостановила работу из-за непогоды, - сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 м/с, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Переправа на этой неделе не работала со вторника до полудня среды из-за ветра.

Напомним, Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Сейчас по нему можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом, а вот перемещение любых грузовиков через Керченский пролив пока возможно только на паромах.