Турция установила в море гигантский газовый резервуар

1 дек. 10:14

ЗАГ:

Турция установила на глубине 2200 метров в море 280-тонный резервуар, говорится в публикации газеты Yeni Şafak. Уточняется, что здесь будет собираться поступающий из скважин черноморский газ.

"Этот гигантский распределительный резервуар "Peçenek", который будет собирать газ из скважин и соединять его с магистральным трубопроводом, был доставлен на корабле из порта на газовое месторождение Сакарья, где состоится запуск. Здесь гигантское оборудование, опущенное на морское дно с помощью специальных кранов и подводных роботов, было установлено на свое место в результате операции, проведенной с точностью хирурга. Операция, которая продолжалась всю ночь, длилась около 20 часов", - говорится в публикации.

Уточняется, что работа бригад турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на газовом месторождении Сакарья, которое считается крупнейшим открытием природного газа в истории Турции, ведется в круглосуточном режиме.