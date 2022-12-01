Освобождению Лачина от оккупации - два года (ВИДЕО)

1 дек. 10:07

Сегодня исполняется два года с момента полного вывода оккупационных сил Армении из Лачинского района Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

1 декабря министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором запечатлен поднятый в Лачинском районе азербайджанский флаг.

Напомним, Лачин был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года. Оккупанты уничтожили и разграбили сотни культурных и бытовых объектов, десятки населенных пунктов, сел и исторических памятников в районе.

В результате армянской оккупации 63 341 гражданин Азербайджана был изгнан с родины, более 300 военных и мирных жителей - убиты и пропали без вести. На оккупированных территориях Лачинского района оказались 8950 зданий, в том числе семь промышленных и строительных предприятий, 471 пункт обслуживания, 154 школы, сотни памятников истории и культуры.