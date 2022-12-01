РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Радио Свобода" и "Голос Америки" попали под запрет в Афганистане

&quot;Радио Свобода&quot; и &quot;Голос Америки&quot; попали под запрет в Афганистане

Запрещенное в России движение "Талибан" запретило вещание на территории Афганистана радиостанций "Радио Свобода" и "Голос Америки" (признаны в РФ СМИ-иноагентами) в FM-диапазоне, заявил глава службы надзора за вещанием министерства культуры и информации Абдул Хак Хамад.

Он напомнил, что вещание "Голоса Америки" и "Радио Свобода" "началось после американской оккупации, а сейчас прекращено из-за одностороннего освещения событий и несоблюдения журналистской этики".

Подчеркивается, что вещание радиоканалов остановлено с 1 декабря. 

790 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version