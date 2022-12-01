"Радио Свобода" и "Голос Америки" попали под запрет в Афганистане

1 дек. 9:57

Запрещенное в России движение "Талибан" запретило вещание на территории Афганистана радиостанций "Радио Свобода" и "Голос Америки" (признаны в РФ СМИ-иноагентами) в FM-диапазоне, заявил глава службы надзора за вещанием министерства культуры и информации Абдул Хак Хамад.

Он напомнил, что вещание "Голоса Америки" и "Радио Свобода" "началось после американской оккупации, а сейчас прекращено из-за одностороннего освещения событий и несоблюдения журналистской этики".

Подчеркивается, что вещание радиоканалов остановлено с 1 декабря.