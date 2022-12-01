Кипр поднимает стоимость виз для российских туристов

1 дек. 10:05

С сегодняшнего дня Кипр вводит визовый сбор в 80 евро за однократные и многократные визы для граждан России – такое решение ранее принял совет министров Кипра.

Ранее граждане России могли заполнить анкету на сайте консульства и бесплатно получить провизу, которая позволяла въехать на Кипр в туристических целях. Теперь же визовые сборы будут соответствовать сборам других стран-членов Шенгенской зоны и составят 80 евро за однократные и многократные визы, - передает РИА Новости.

Ранее краткосрочная виза для въезда на Кипр на срок от одного до 90 дней категории C для россиян стоила 20 евро, многократная виза до 5 лет – 60 евро, однако в сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, после чего почти все страны блока сразу повысили сумму визового сбора для взрослых россиян до 80 евро, для детей 6-12 лет - до 40 евро.