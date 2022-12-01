Франция дипломатически атаковала Азербайджан

1 дек. 10:00

Баку решительно отвергает резолюцию, принятую накануне Национальной ассамблеей Франции, как и иные провокационные шаги, предпринятые Парижем, в том числе резолюцию, ранее принятую Сенатом. Такой комментарий распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

"Указанная резолюция направлена на нанесение ущерба процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по установлению мира и стабильности в регионе", - пояснили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание на то, что эта резолюция вступает в противоречие с нормами и принципами международного права, она еще раз ярко показывает предвзятую политическую позицию Парижа, который таким образом не может выступать как нейтральный и справедливый посредник.

В МИД Азербайджана уточнили, что на слушаниях присутствовал представитель французского правительства, который фактически поддержал резолюцию, - это в очередной раз доказывает, что за резолюцией стоит и правительство Франции, в последнее время открыто выдвигающее антиазербайджанские инициативы на различных платформах.

В Баку напомнили, что Франция на протяжении почти 25 лет, под предлогом роли посредника, не давала оценки агрессии и оккупационной политике Армении и не стремилась к урегулированию конфликта. Еще один показатель предвзятости Франции - открытая клеветническая кампания против Азербайджана, запущенная после того, как он положил конец оккупации, самостоятельно урегулировав конфликт, указали в МИД АР.