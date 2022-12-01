Мурат Айтенов снова возглавил акимат Шымкента

1 дек. 9:41

Указом главы Казахстана Мурат Айтенов вновь назначен акимом города Шымкента, - сообщает Акорда.

Айтенов возглавляет акимат Шымкента с 21.01.2020 года, указ Касым-Жомарта Токаева о его переназначении вышел сегодня, 1 декабря 2022 года, - передает "АиФ-Казахстан".

Напомним, Мурат Айтенов родился 30.10.1981 в с. Жетысай Южно-Казахстанской области, в 2004 году он окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко. В свое время он был экспертом сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК, заместителем заведующего отделом, а потом и руководителем аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан.