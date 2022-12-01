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Звезда индийского кино снимется в узбекском фильме 

Звезда индийского кино снимется в узбекском фильме 

Узбекские режиссеры будут создавать совместно с индийскими коллегами ряд проектов. 
Договоренности об этом зафиксированы в договоре, подписанном Агентством кинематографии Узбекистана и киностудии Kartina Entertainment. 
Так, по словам режиссера Хамидуллы Хасанова, часть съемок фильма о Пахлаване Махмуде будет проходить в Индии. Одну из ролей в фильме исполнит звезда индийского кинематографа Хема Малини, сыгравшая в советской ленте «Черный принц Аджуба».

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