Звезда индийского кино снимется в узбекском фильме 

1 дек. 9:36

Узбекские режиссеры будут создавать совместно с индийскими коллегами ряд проектов.

Договоренности об этом зафиксированы в договоре, подписанном Агентством кинематографии Узбекистана и киностудии Kartina Entertainment.

Так, по словам режиссера Хамидуллы Хасанова, часть съемок фильма о Пахлаване Махмуде будет проходить в Индии. Одну из ролей в фильме исполнит звезда индийского кинематографа Хема Малини, сыгравшая в советской ленте «Черный принц Аджуба».