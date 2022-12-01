Баку и Ашхабад расширят экономическое сотрудничество

1 дек. 9:31

VI заседание Совместной межправкомиссии по сотрудничеству Азербайджана и Туркменистана в экономической и гуманитарной сферах прошло в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В заседании приняли участие делегации во главе с замглавы правительства Туркменистана Батыром Атдаевым.

В ходе встречи глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что двусторонние отношения продолжают развиваться, страны уделяют внимание расширению партнерства.

"В январе-октябре текущего года стоимость торгового оборота между Азербайджаном и Туркменистаном выросла более чем в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако есть большие возможности для дальнейшего увеличения торговли, а огромный потенциал двух стран в энергетической, транспортно-транзитной и других сферах создает благоприятную почву для развития отношений", - заявил он.

Также в ходе заседания была представлена информация о бизнесе и инвестиционной привлекательности Азербайджана. К активному сотрудничеству приглашены и туркменские инвесторы.

В свою очередь Атдаев назвал отношения Баку и Ашхабада успешными, поделился мыслями о развитии партнерства по новым направлениям, расширении деловых отношений и реализации совместных проектов.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы взаимной торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, были проведены дискуссии о развитии партнерства в этих областях.

В конце заседания Баку и Ашхабад подписали итоговый протокол, в котором говорится об укреплении сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, градостроительстве и архитектуре, а также в других сферах.