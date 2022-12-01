Жителям Кубани пообещали ухудшение погоды

1 дек. 9:30

На Юг России пришел антициклон, который принес с собой морозный арктический воздух, - сообщили сегодня в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первые дни декабря на Кубани ожидается снег и гололед, в Краснодаре сегодня без осадков, но будет сильный ветер - днем с порывами до 8-13 м/с. Температура днем 7-9, пока – со знаком плюс. По краю преимущественно без осадков, температуры в дневные часы от +4 до +9.

2 и 3 декабря местами прогнозируются дожди, в отдельных районах осадки будут умеренными. В северной половине края возможен мокрый снег, а уже днем 3 декабря в отдельных районах южной половины пойдут сильные осадки, похолодание, местами гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ночные температуры в пятницу и субботу опустятся до -2 градусов, в северной половине региона до -5. Дневные 2 декабря от +2 до +7 градусов, а 3 декабря от -1 до +4.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер на участке Анапа-Геленджик усилится до 15-20 м/с. Ночью здесь от 5 до 10 тепла, днем - от 9 до 14 со знаком плюс.