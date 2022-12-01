День Первого Президента снова стал праздничным в Казахстане

1 дек. 9:10

День Первого Президента Республики Казахстан, который отмечается 1 декабря, включен в перечень праздничных дат, - говорится в постановлении правительства Казахстана от 28 ноября 2022 года.

Перечень праздничных дат в Казахстане дополнен пунктом следующего содержания:

44-1. День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря, - говорится в документе, передает "АиФ-Казахстан".

Законом от 29 сентября 2022 года День Первого Президента был исключен из списка государственных праздников и не был выходным днем, теперь это снова праздничная дата.

Напомним, первым президентом Казахстана является Нурсултан Назарбаев, который занимал этот пост с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года.