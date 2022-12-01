Курорты Северного Кавказа открывают зимний сезон

1 дек. 8:58

Сегодня на карачаево-черкесском горнолыжном курорте "Архыз" традиционно стартует зимний сезон. Этой зимой там планируют запустить подвесную канатную дорогу гондольного типа протяженностью больше 2 км, ее пропускная способность - 1200 человек в час.

В Домбае пока дата старта сезона неизвестна, все зависит от погоды. В прошлом году на курорте катания начались 7 декабря. Из-за тепла начало сезона там иногда переносят на середину декабря. Для туристов здесь открыты трассы общей протяженностью примерно 25 км, - передает портал Юга.ру.

В Приэльбрусье сезон уже стартовал, открыли катания 19 ноября, раньше, чем на других курортах Северного Кавказа. На этом курорте работает самая высокогорная канатная дорога на Эльбрус: ее верхняя станция находится на высоте 3847 м, там же есть гостиницы и базы размещения, а вот кататься здесь можно до середины весны

Популярностью Приэльбрусье пользуется не только у лыжников, сюда на отдых приезжают альпинисты. Для профессионалов на курорте работает одна из самых сложных лыжных трасс в мире.