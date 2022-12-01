Краснодарцы познакомятся с "Жизнью с вирусами"

1 дек. 8:44

Сегодня в краснодарском музее "Россия - моя история" открывается экспозиция о борьбе человечества с инфекциями "Жизнь с вирусами", представленная Политехническим музеем.

Ее значительная часть посвящена пандемии COVID-19. Экспозиция простым и доступным языком рассказывает о том, как человечество научилось противостоять новой угрозе.

В основе экспозиции - популярная одноименная выставка Политехнического музея, проходившая на ВДНХ в Москве в 2021 году. После актуализации содержания ее решили продемонстрировать и в других регионах России на площадках исторических парков "Россия - моя история", - передает портал Юга.ру.

За четыре месяца выставка уже прошла в 12 городах, а общее число ее посетителей превысило 23 тыс человек. Экспозиция признана победителем VIII Всероссийской премии "За верность науке – 2022".

В Краснодаре "Жизнь с вирусами" задержится по 8 января 2023 года.