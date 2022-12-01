Российские банки пока не планируют повышать ставки по ипотеке

1 дек. 8:15

Российские банки пока не планируют повышать свои ставки по ипотеке, но внимательно следят за рынком и готовы быстро корректировать условия, - показал опрос кредитных организаций.

Так, в "Абсолют банке" и банке "Зенит" заверили, что не планируют повышать ставки по ипотеке. "Рынок скорректировался в сентябре, и в настоящее время нет оснований для изменений - Банк России сохранил ключевую ставку, инфляция в рамках прогнозируемых значений и даже ниже", - пояснили в "Абсолют банке", не исключив даже небольшое снижение ипотечных ставок на рынке в начале года, передает РИА Новости.

В банке "Зенит" в начале ноября уже снизили ставки по классическим ипотечным программам. В Газпромбанке и Росбанке также отметили, что на текущий момент планов по корректировкам ставок нет. В Альфа-банке и банке "Открытие" тоже заявили, что смотрят за рынком и будут реагировать "с учетом трендов", а в своей политике по ставкам они "ориентируются на макроэкономические показатели и конкурентную среду".

Напомним, накануне ВТБ сообщил, что с 3 декабря поднимет минимальную ставку по ипотеке на покупку готового, строящегося жилья и в рамках программы рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 10,9%.