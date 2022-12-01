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Российские банки пока не планируют повышать ставки по ипотеке

Российские банки пока не планируют повышать ставки по ипотеке

Российские банки пока не планируют повышать свои ставки по ипотеке, но внимательно следят за рынком и готовы быстро корректировать условия, - показал опрос кредитных организаций.

Так, в "Абсолют банке" и банке "Зенит" заверили, что не планируют повышать ставки по ипотеке. "Рынок скорректировался в сентябре, и в настоящее время нет оснований для изменений - Банк России сохранил ключевую ставку, инфляция в рамках прогнозируемых значений и даже ниже", - пояснили в "Абсолют банке", не исключив даже небольшое снижение ипотечных ставок на рынке в начале года, передает РИА Новости.

В банке "Зенит" в начале ноября уже снизили ставки по классическим ипотечным программам. В Газпромбанке и Росбанке также отметили, что на текущий момент планов по корректировкам ставок нет. В Альфа-банке и банке "Открытие" тоже заявили, что смотрят за рынком и будут реагировать "с учетом трендов", а в своей политике по ставкам они "ориентируются на макроэкономические показатели и конкурентную среду".

Напомним, накануне ВТБ сообщил, что с 3 декабря поднимет минимальную ставку по ипотеке на покупку готового, строящегося жилья и в рамках программы рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 10,9%.

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