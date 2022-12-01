"Аэрофлот" втрое увеличит количество рейсов в Бангкок и на Пхукет

1 дек. 7:58

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует нарастить число авиарейсов из Москвы в Бангкок в три раза - до 21 в неделю, и до 20 – из Москвы на Пхукет, - заявил посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.

Часть российских авиакомпаний уже возобновили прямые рейсы в Таиланд, как регулярные, так и чартерные, из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока.

"Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с 7 до 21 рейсов в неделю, а из Москвы на Пхукет - с 14 до 20 рейсов в неделю", - заявил посол, передает РИА Новости.

"Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях", - отметил он.