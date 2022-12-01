СМИ: Россия и Китай не дадут США разыграть новый конфликт в АТР

1 дек. 7:44

Вооруженные силы Китая и России продолжат развивать сотрудничество и способствовать стабильности в регионе, вследствие чего США не смогут воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), - пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов.

"Ожидается, что Китай и Россия будут углублять аналогичное военное сотрудничество в будущем, и поскольку они не нацелены против какой-либо другой страны или третьей стороны, они будут способствовать миру и стабильности в регионе и во всем мире в условиях неопределенности, когда США пытаются воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе с такими острыми темами, как тайваньский вопрос, проблема Южно-Китайского моря и проблема Корейского полуострова", - пишет газета, передает РИА Новости.

Обмен визитами военных самолетов на аэродромы на территориях друг друга и увеличение частоты совместных патрулей с одного до двух раз в год говорят о росте военного сотрудничества на высоком уровне и взаимного доверия между Китаем и Россией.

Напомним, Россия и Китая провели совместное воздушное патрулирование в АТР, оно прошло в соответствии с нормами международного права и не было направлено против третьих стран.