Ломидзе: российские туристы все чаще выбирают Узбекистан

1 дек. 7:28

Классический туристический поток из России в Узбекистан увеличился на 20-25% в 2022 году, - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Узбекистан является одним из быстрорастущих рынков в российском туристическом сегменте, при этом пока что объем выездного туризма растет быстрее чем объем въездного, однако "у многих российских регионов есть надежда, что туристы из Узбекистана поедут в Россию тоже", - отметила она, передает Sputnik Узбекистан .

"По предварительным подсчетам туристический поток в 2022 году увеличился на 20-25%. Мы говорим про классический туристический поток, не про семейные поездки, не про релокацию. Узбекистан заиграл совершенно другими красками для российских туристов и туроператоров", - подчеркнула Ломидзе.

Напомним, накануне в выставочном зале "Узэкспомарказ" стартовала Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути".