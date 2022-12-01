Коронавирус в Казахстане продолжает идти в рост

1 дек. 6:56

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено 167 новых случаев заболевания коронавирусом, сутками ранее заболевших было 144 человека.

По данным Минздрава, на 1 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1 081 человек, из них в стационарах находятся 167, на амбулаторном уровне – 914, - передает Sputnik Казахстан.

В тяжелом состоянии из числа заболевших находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – двое, еще двое находятся на аппарате ИВЛ.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 396 992 случая заболевания коронавирусной инфекцией, а в последнее время наблюдается устойчивый рост числа заболевших.