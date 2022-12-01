СМИ: российские мэрии и суды атаковал новый компьютерный вирус

1 дек. 6:44

Мэрии и суды в нескольких субъектах России подверглись атаке нового компьютерного вируса CryWiper, уничтожающего содержимое файлов, - пишут "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

"После заражения устройства CryWiper портил файлы и отображал сообщение с требованиями выкупа. В записке злоумышленники оставляли адрес электронной почты и биткойн-адрес кошелька, указав сумму за расшифровку более 500 тыс рублей", - рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Федор Синицын, передает ТАСС.

Впрочем, даже заплатив хакерам, пользователь не сможет сохранить свои файлы: такие последствия являются изначальным замыслом разработчика вируса. Причем CryWiper уничтожает содержимое файлов всех форматов, за исключением тех, которые отвечают за работу самой системы. Основными целями поражения вируса являются базы данных, архивы и отдельные пользовательские документы.