С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1б" с космическими аппаратами

1 дек. 6:29

Минувшей ночью Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили с космодрома Плесецк в космос ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России, - сообщили в оборонном ведомстве.

"1 декабря 2022 г. с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 28 ноября, тогда на орбиту в интересах Минобороны России вывели космический аппарат.