В России растут тарифы ЖКХ

1 дек. 6:13

С сегодняшнего дня, 1 декабря, в России уже второй раз в текущем 2022 году повышаются тарифы на коммунальные услуги –на семь месяцев раньше запланированного срока.

Правительство России проведет индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря текущего года вместо 1 июля 2023 года. За счет этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет, - пишет РИА Недвижимость.

Предельный уровень индексации тарифов не превысит 9%, а это означает, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля. При этом ведомство прогнозирует, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги впоследствии будет расти меньшими темпами.

Как ранее отмечал Минстрой РФ, индексация тарифов нужна для ремонта коммунальных сетей и других объектов инфраструктуры.

Следующая индексация тарифов произойдет уже в июле 2024 года.