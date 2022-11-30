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Лейла Абдуллаева прокомментировала антиазербайджанскую резолюцию, принятую Нацсобранием Франции

Лейла Абдуллаева прокомментировала антиазербайджанскую резолюцию, принятую Нацсобранием Франции

Посол Азербайджанской Республики во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала антиазербайджанскую резолюцию, которую приняло сегодня Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции.

Соответствующее сообщение она написала на своей странице в соцсети, обратившись к Национальной ассамблее Франции.

"Армения удерживала азербайджанские территории под оккупацией 30 лет, нарушила фундаментальные права миллиона азербайджанцев, совершила военные преступления и опустошила регион. Все это время вы молчали. Заговорив сейчас, вы лишь препятствуете миру!" - обратила внимание Лейла Абдуллаева.

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