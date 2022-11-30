Лейла Абдуллаева прокомментировала антиазербайджанскую резолюцию, принятую Нацсобранием Франции

30 ноя. 23:51

Посол Азербайджанской Республики во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала антиазербайджанскую резолюцию, которую приняло сегодня Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции.

Соответствующее сообщение она написала на своей странице в соцсети, обратившись к Национальной ассамблее Франции.

"Армения удерживала азербайджанские территории под оккупацией 30 лет, нарушила фундаментальные права миллиона азербайджанцев, совершила военные преступления и опустошила регион. Все это время вы молчали. Заговорив сейчас, вы лишь препятствуете миру!" - обратила внимание Лейла Абдуллаева.