Экскурсии на азербайджанском языке устраиваются в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале

30 ноя. 23:43

В историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале начали проводить экскурсии на азербайджанском и таджикском языках, рассказал руководитель мультимедийного комплекса Тимур Велиханов.

"Мы знаем, что в нашем регионе работает очень много граждан именно этих государств, при этом они мало знакомятся с культурой и историей Дагестана", - цитирует его ТАСС.

Именно поэтому, указал Велиханов, был создан аудиогид на азербайджанском и таджикском языках для зала "Мой Дагестан".

Глава парка добавил, что уже проведена первая экскурсия - для 50 выходцев из Азербайджана. А в общей сложности в рамках проекта планируется устроить экскурсии для более чем 300 иностранцев.