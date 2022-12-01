Сильный доллар давит на Азию 

Мощный доллар оказывает давление на экономики по всему миру, в том числе и в Азию. Однако на этот раз укрепление доллара губительно не только для развивающихся азиатских государств. East Asia Forum пишет, что все азиатские экономики разные и прямое финансовое влияние сильного доллара на них тоже разное. У некоторых стран региона значительные долги в иностранной валюте и ограниченные валютные резервы, поэтому неудивительно, что они оказались в беде.

Весной Шри-Ланка объявила дефолт по облигациям и теперь пытается реструктуризировать свой внешний долг. Пакистан был вынужден обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ) и заручиться поддержкой Китая и стран Персидского залива. Бангладеш тоже просит у МВФ финансирования в связи с торговыми потрясениями. Лаос, скорее всего, рассчитывает на снисходительность китайских политических банков развития, пытаясь справиться с непомерной долговой нагрузкой. Всем этим странам сложно оплачивать импорт нефти и природного газа.

У большинства азиатских экономик относительно сильные балансы в иностранной валюте и им не угрожают внезапные финансовые сложности. Многие из них полагаются на рынки облигаций в местной валюте для финансирования дефицита бюджета, тем самым ограничивая прямую волатильность в связи с колебаниями доллара.

Индия сейчас в гораздо более сильной позиции, чем во время резкого роста доходности казначейских облигаций (Taper Tantrum) в 2013-2014 годах. В начале года резервы страны составили $650 млрд в иностранной валюте, что более чем в два раза больше $250 млрд в 2012 году. Внешний долг индийского правительства, в основном международным банкам развития, составляет всего $125 млрд. Таиланд начал год с резервами в $250 млрд, что составляет больше половины ВВП государства, а его долг внешним кредиторам - $30 млрд.

У некоторых стран собственные защитные механизмы. У Индонезии, например, значительная часть международных суверенных облигаций на сумму в $80 млрд номинирована в иенах. Однако устойчивости платежного баланса недостаточно для того, чтобы изолировать экономику страны в более широком смысле от последствий сильного доллара. Даже тем странам, которым не за что волноваться с точки зрения финансов, переживают из-за влияния валютной слабости на стоимость жизни.

На сегодняшний день связь между обесцениванием основных азиатских валют и объемами резервов в иностранной валюте относительно слабая. В действительности, валюты развитых азиатских экономик ослабели больше, чем валюты развивающихся стран. Япония, у которой огромные резервы, значительные иностранные активы в государственном пенсионном фонде и страховые компании, по сути представленные длинным позициями, переживает самое серьезное падение. За ней следуют Тайвань и Южная Корея.

Тем временем в Индии, Индонезии, Малайзии и Таиланде национальные валюты подешевели не так сильно по одной причине: до серьезной интервенции Японии в конце сентября 2022 года, азиатские экономики с более низким доходом защищали свои валюты за счет комбинации повышения ключевых ставок и распродажи валютных резервов.

Налицо все признаки, что ситуация меняется. Япония провела масштабную интервенцию сначала в сентябре, а потом в октябре. Южная Корея переживает, что вона слишком ослабела, и хочет как и Япония, договориться о постоянной своп-линии с Федеральным резервным банком, чтобы удовлетворить потребность в ликвидном долларе для финансового сектора. Возможно, страна задействует больше резервов для интервенции.

Даже несмотря на то, что доллар сейчас ниже пикового значения октября, развивающиеся экономики Азии продолжают сталкиваться с определенными рисками.

Первый риск заключается в том, что определенные страны могут переоценить свой баланс и продавать иностранную валюту дольше, чем стоит. Основной принцип заключается в том, что временные потрясения можно финансировать за счет займов и продажи валюты, в то время как к длительным изменениям необходимо адаптироваться. Чем больше мировые цены на энергоресурсы будут оставаться высокими, а доллар - сильным, тем сложнее будет странам избегать корректировки.

Второй риск - возможность дополнительного шока со стороны Японии. Усилия Токио по обузданию обесценивания иены посредством интервенции могут провалиться, поскольку Японии сложнее, чем более слабым экономикам, финансовые рынки которых не так интегрированы в глобальные рынки, защищать свою валюту подобным образом. Кроме того, слабость иены и импортируемая инфляция может привести к тому, что Банк Японии откажется от своей политики контроля кривой доходности, в связи с чем рост ставок по долгосрочным государственным облигациями спровоцирует глобальное повышение ключевых ставок. Большинству развивающихся экономик придется поднимать собственные ключевые ставки, чтобы избежать дальнейшего усиления импортируемой инфляции и снизить давление в связи с необходимостью выделения валютных субсидий для компенсации высоких цен на топливо. Так может начаться азиатская версия обратной валютной войны.

Третий риск - валютный шок со стороны Китая. Пекин долгое время полагался в основном на ежедневную фиксацию валюты со стороны Народного банка, которая служила главным ориентиром для торговли, и управлял юанем за счет ограниченной прямой интервенции со стороны банка. На сегодняшний день давление, оказываемое на Китай, представляется контролируемым. Согласно последним отчетам, Народный банк Китая ориентируется на крупные государственные банки, используя собственный баланс для поддержки валютного коридора вокруг юаня, но при этом нет никаких свидетельство давления на резервы центрального банка.

Однако если курс будет оставаться слабым, Китай может позволить более сильное обесцениванию, как в отношении доллара, так и в отношении валют своих торговых партнеров, чтобы перезапустить собственную экономику. Но тогда Китаю придется признать, что его способность избегать длительного застоя за счет внутреннего спроса ограничена, и для роста необходим экспорт. Слабые иена и юань могут спровоцировать волну обесценивания валют по всей развивающейся Азии.

Большинство, хотя и не все развивающиеся экономики Азии сегодня менее уязвимы, чем во время кризиса 1997 года. Но немногим удастся избежать последствий влияния крепкого доллара. Основная опасность заключается в серьезной волатильности большинства валют, которая усугубляет долговые проблемы и осложняет глобальную борьбу с инфляцией.