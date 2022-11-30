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Европа отменит Twitter?

Европа отменит Twitter?

Евросоюз может запретить Twitter на своей территории, если владелец соцсети Илон Маск откажется следовать правилам ЕС о модерации контента, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС еврокомиссар Тьерри Бретон озвучил угрозу во время онлайн-встречи с предпринимателем.

Отмечается, что Бретон призвал бизнесмена придерживаться списка правил и критерий, куда входят отказ от "произвольного" восстановления заблокированных пользователей, "агрессивное" преследование дезинформации и согласие на "обширный независимый аудит" платформы к лету 2023 года.

Маска предупредили, что если он не будет придерживаться правил, то Twitter "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, а соцсеть может оказаться под запретом в Европе. Также владельцу могут назначить штраф в размере до 6% от глобального оборота.

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