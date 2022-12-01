США продадут Катару антидроны стоимостью в миллиард долларов

Катар рассчитывает на новые оружейные контракты с США с тех пор, как в январе президент Джо Байден назвал страну главным союзником среди государств, не входящих в НАТО.

Middle East Eye пишет, что на этой неделе Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу анти-БПЛА системы Катару стоимостью в миллиард долларов. ”Сделка поддержит внешнюю политику и будет способствовать достижению целей национальной безопасности США за счет укрепления безопасности дружественной страны, которая представляет собой важную силу в основе политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке”, - говорится в сообщении ведомства.

Катар также ожидает от США ответа по сделанному более года назад запросу на приобретение четырех ударных доноров MQ-9B Predator в рамках соглашения на $600 млн с целью укрепления собственных оборонных возможностей.

Надежды на прогресс по оружейной сделке появились в январе, когда американский президент Джо Байден назвал Катар главным союзником среди государств, не входящих в НАТО.

В Катаре находится Эль-Удэйд, американская авиабаза и передовой оперативный штаб всех войск США на Ближнем Востоке - Центральное командование или Centcom.

Признание Катара в качестве союзника США поставило его в один ряд с такими странами как Бахрейн и Кувейт. Став одним из немногих государств Персидского залива с подобным статусом, Катар получил доступ к американской военной технике и технологиям, бесплатному обеспечению остатками, а также к приоритетному сотрудничеству в сфере обучения.

Политическое и экономическое влияние богатой газом страны усилилось на фоне украинского кризиса и глобальной борьбы за энергетические ресурсы.

В этом месяце Катар подписал 27-летний контракт на поставки газа с китайской Sinopec, а во вторник было заключено 15-летнее соглашение с Германией.

Катар один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа. В настоящее время страна расширяет свое месторождение Северное в рамках проекта стоимостью $ 30 млрд. К 2026 году Доха планирует увеличить добычу на 40%.

Госдепартамент в своем заявлении подчеркнул, что продажи ”не изменят основу военного баланса региона”. Ряд американских законодателей против поставок вооружений Катару в связи с его недавним конфликтом с соседними странами Персидского залива.

Саудовская Аравия и ОАЭ возглавили бойкот против Катара из-за оказываемой им поддержки ”Братьям-мусульманам”. Однако в январе 2021 года в Аль-Уле страны подписали соглашение, разрешившее большинство разногласий.

Региональное сближение отмечается и на Чемпионате мира по футболу в Дохе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был запечатлен рядом с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Во время матчей лидеры держали в руках флаги друг друга.