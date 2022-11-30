Парковка в Москве будет бесплатной с 1 по 7 января

30 ноя. 23:30

С 1 по 7 января парковками Москвы можно будет пользовать бесплатно, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В праздничные дни с 1 по 7 января парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы. 8 января вступят в силу воскресные правила - оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час", - объяснил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Исключение - парковки со шлагбаумами, ни продолжат работу в обычном режиме.

В праздники на дороге выезжает меньше автомобилей, поэтому повышенной загруженности улиц и парковок в Москве в новогодние праздники не ожидается.