В Сочи планируют благоустроить 66 пляжей

1 дек. 3:35

В Сочи на стадии разработки находятся 66 проектов благоустройства пляжей, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В настоящее время утверждены 9 крупных проектов по благоустройству пляжей. Будет обновлена территория по правую сторону устья реки Аше, там могут разместиться глэмпинги, спортивные и детские площадки, другая инфраструктура для отдыха.

Реконструкцию пансионата "Якорная щель" проведут в рамках инвестиционного проекта. На территории появится единый променад с аэрариями. Также в будущем запланировано обустройство нового пляжа в микрорайоне Головинка.

Комплексная реновация ждет пляж "Мандарин" и пешеходную набережную в Адлерском районе, будут обустроены детские площадки с аквазоной, появится комната матери и ребенка.

Будущим летом продолжится комплексное благоустройство береговой полосы в микрорайоне Мамайка (пляжи "Мамайский", "Ласточка" и "Куба") в едином стиле, пляжная и прогулочная зона протянутся на 640 метров.