У Краснодара будет собственный Центр по выращиванию грибов 

В скором времени в Краснодаре заработает собственный Центр по выращиванию грибов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уже завершается второй этап его строительства, а общая сумма инвестиций в строительство центра составила 1 млрд рублей. В нем будут выращивать в год до 1,3 тыс т вешенок и опят, тут же будет выпускаться посевной материал для их выращивания, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.
Также в Крыловском районе Кубани построят вторую очередь комплекса по выращиванию шампиньонов. Сумма инвестиций в проект составляет 1,8 млрд рублей.