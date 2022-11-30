Chevron доставит первый груз венесуэльской нефти в США

Корпорация Chevron готовится доставить первый груз нефти из Венесуэлы в США к концу декабря. На выходных американская администрация выдала полугодовую лицензию, позволяющую американскому энергетическому гиганту добывать и экспортировать нефть из южноамериканской страны, сообщает Bloomberg.

По данным Oil Price, на минувших выходных министерство финансов США выдало компании Chevron лицензию на возобновление ограниченных операций по извлечению природных ресурсов в Венесуэле. При этом государственной нефтяной корпорации PDVSA было запрещено получать прибыль от нефтяных продаж Chevron. В рамках лицензии, американская компания будет добывать нефть на совместных с PDVSA месторождениях и продавать ее американским переработчикам.

Санкции против Венесуэлы были введены в 2019 году администрацией президента Трампа, а решение их ослабить было принято после возобновления в минувшие выходные переговоров между правительством Николаса Мадуро и венесуэльской оппозицией. По итогам переговоров в воскресенье при посредничестве США было заключено соглашение между правительством и оппозицией с целью разрешения политического кризиса в стране.

Теперь Chevron сможет полгода добывать нефть и получать нефтяные доходы. В рамках ограниченной лицензии заработанная прибыль от продажи нефти и нефтепродуктов пойдет на погашение долгов американской корпорации, но не будет поступать государственной венесуэльской PDVSA.

Chevron - единственная действующая в Венесуэле американская компания.

Шестимесячная лицензия Chevron вряд ли значительно увеличит добычу в Венесуэле. В октябре генеральный директор американской корпорации Майкл Вирт заявил, что ”потребуются месяцы, а то годы, чтобы начать обслуживание и обновление месторождений и оборудования с тем, чтобы обеспечить инвестиционную активность”.

Дальнейшие решения по санкциям в отношении Венесуэлы будут зависеть от того, станет ли Мадуро придерживаться договоренностей в рамках ”социального контракта”, заключенного с оппозицией в воскресенье, сообщает Associated Press, ссылаясь на высокопоставленные источники из американской администрации.