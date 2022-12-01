РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Имена новым станциям ташкентского метро выберут жители мегаполиса

Имена новым станциям ташкентского метро выберут жители мегаполиса

Какие названия получат 19 станций наземной линии метрополитена в Ташкенте на Куйлюкской и Сергелийской ветках, будут решать не только ответственные за это органы, но и жители столицы путем онлайн-голосования: именно для этого в ближайшее время хокимиятом Ташкента будет запущена специальная веб-страница с целью сбора общественного мнения и голосования жителей, проживающих в непосредственной близости от метро, - сообщили в министерстве транспорта страны.

Для работы над предложениями, высказанными широкой общественностью, уже создана рабочая группа, в которую наряду с ответственными за этот вопрос органами государственного управления и местного самоуправления включены ученые, историки, филологи, краеведы, блогеры, специалисты с большим опытом работы в области топонимики, - передает Podrobno.uz.

Напомним, сейчас все станции наземного метрополитена в направлении "Дустлик-Куйлюк" и в направлении Сергелийского района носят порядковые номера.

370 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version