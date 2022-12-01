Имена новым станциям ташкентского метро выберут жители мегаполиса

1 дек. 1:33

Какие названия получат 19 станций наземной линии метрополитена в Ташкенте на Куйлюкской и Сергелийской ветках, будут решать не только ответственные за это органы, но и жители столицы путем онлайн-голосования: именно для этого в ближайшее время хокимиятом Ташкента будет запущена специальная веб-страница с целью сбора общественного мнения и голосования жителей, проживающих в непосредственной близости от метро, - сообщили в министерстве транспорта страны.

Для работы над предложениями, высказанными широкой общественностью, уже создана рабочая группа, в которую наряду с ответственными за этот вопрос органами государственного управления и местного самоуправления включены ученые, историки, филологи, краеведы, блогеры, специалисты с большим опытом работы в области топонимики, - передает Podrobno.uz.

Напомним, сейчас все станции наземного метрополитена в направлении "Дустлик-Куйлюк" и в направлении Сергелийского района носят порядковые номера.