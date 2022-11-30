Грузинский парламент окончательно принял закон об Антикоррупционном бюро

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в закон "О несовместимости интересов в публичном ведомстве и коррупции" вместе с сопутствующими законопроектами.
За них отдали голоса 78 депутатов.
Пакет из 27 законопроектов был рассмотрен в ускоренном порядке.
Первый замглавы парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили пояснил, что, согласно поправкам, название закона меняется на "О борьбе против коррупции".
Таким образом, в Грузии будет создано независимое Антикоррупционное бюро.
Кандидата в его руководители выберет специальная конкурсная комиссия, назначит его на 6 лет премьер-министр Грузии.