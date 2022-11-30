Грузинский парламент окончательно принял закон об Антикоррупционном бюро

30 ноя. 22:57

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в закон "О несовместимости интересов в публичном ведомстве и коррупции" вместе с сопутствующими законопроектами.

За них отдали голоса 78 депутатов.

Пакет из 27 законопроектов был рассмотрен в ускоренном порядке.

Первый замглавы парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили пояснил, что, согласно поправкам, название закона меняется на "О борьбе против коррупции".

Таким образом, в Грузии будет создано независимое Антикоррупционное бюро.

Кандидата в его руководители выберет специальная конкурсная комиссия, назначит его на 6 лет премьер-министр Грузии.