В "Грузинской мечте" заявили, что оппозиция враждует с миром

30 ноя. 22:45

Оппозицию раздражает не новогодний слоган Тбилиси, а мир в Грузии, сообщил руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Ранее слоганом Нового года в Тбилиси стал "Город мира". Мэр города Каха Каладзе заявил, что ряд СМИ и политиков пытались преподнести праздничный слоган так, чтобы "заработать очки перед украинцами". Также он назвал их действия спекуляцией и отметил, что в слогане нет политических посланий.

"Настолько комическими являются эти люди, что когда в слогане выносят "мир", даже это их раздражает. Они настолько враждуют с миром, что слоган, надпись вызвала их раздражение. На самом деле их раздражает не надпись и не слоган, их раздражает мир в нашей стране, потому что они - партия войны", - цитирует его Sputnik Грузия.

Далее Кобахидзе в шутку предложил ввести в Грузии мораторий, который запретит в течение года произносить тосты за мир.