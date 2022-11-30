Реализацию нацпроектов поддержат рублем в Карачаево-Черкесии

30 ноя. 22:19

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщил министр финансов республики Вадим Камышан.

По его словам, в соответствии с проектом, в следующем году в регионе на реализацию национальных проектов направят более 3,6 млрд рублей. "На реализацию региональных проектов [в рамках] национальных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в объеме 3 604 209,5 тыс рублей",- указано в пояснительной записке к проекту закона.

Далее отмечается, что доходы бюджета региона на 2023 год планируются в размере 33,8 млрд рублей, на 2024 год - 29,5 млрд рублей, на 2025 год - 27,5 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета в 2023 году планируются на уровне 33,6 млрд рублей, в 2024 году - 29,2 млрд рублей и в 2025 году - 26,9 млрд рублей.