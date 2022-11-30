Венгрия собирается ратифицировать заявки Финляндии и Швеции в НАТО в феврале

30 ноя. 21:56

Будапешт планирует ратифицировать заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО в начале февраля, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Бухаресте после встречи с коллегами из стран НАТО.

"Это было позитивное сообщение… В нем особо подчеркивалось, что у Венгрии нет предварительных условий", - цитирует его Reuters.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал на прошлой неделе, что парламент страны ратифицирует членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в начале 2023 года.

Хаависто добавил, что Турция - единственная страна НАТО, не ратифицировавшая заявки и не назначившая дату.