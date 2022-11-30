Десятки миллионов долларов потратят на развитие туризма в Грузии в 2023 году

30 ноя. 21:05

Правительство Грузии выделит на программу развития новых туристических локаций 200 млн лари ($73,5 млн) в будущем году, рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, туризм входит в число приоритетных направлений, способствующих росту экономики, и правительство работает над проектами, которые помогают его развитию.

"В следующем году мы начнем развитие новых туристических локаций, среди которых полная реабилитация существующих, и для этой цели мы выделим 200 млн лари", - цитирует главу правительства Sputnik Грузия.

Гарибашвили указал, что работа над программой шла в течение нескольких месяцев, конкретный план представят общественности в ближайшее время.