Стало известно, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России

30 ноя. 21:54

Продукция Lada в Казахстане произведена при более низкой цене автокомпонентов и поставлена в страну еще в первом квартале текущего года, сообщает "АвтоВАЗ".

"Автомобили Lada, которые сейчас продают в Казахстане местные дилеры, были произведены и поставлены "АвтоВАЗом" в республику еще в первом квартале текущего года. Эти автомобили были произведены при другом курсе валюты и при другой, более низкой стоимости автокомпонентов", - сказали в компании, пишет РИА Новости.

Там же отметили, что "АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, устанавливающих стоимость автомобилей самостоятельно и имеют возможность определенного маневра, поскольку речь идет о машинах, поставленных в Казахстан еще в первом квартале по другим ценам.