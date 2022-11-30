Глава МИД Турции отметил роль страны в урегулировании мирового энергокризиса

30 ноя. 21:42

Работа по поставкам газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу ведется, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Он подчеркнул, что Европа и мир столкнулись с энергокризисом, в то время как Турция стала одной из ключевых стран с конструктивной ролью в решении этого кризиса.

"Ведется работа в связи с поставками природного газа из Азербайджана и Туркменистана в страны Юго-Восточной Европы, осуществляются контакты в различных форматах, эти страны просили поддержки Турции в данном вопросе", - добавил министр.