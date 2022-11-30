Спад ВВП РФ замедлился до 4,4%

30 ноя. 21:34

Спад российского ВВП замедлился в прошлом месяце до 4,4% в годовом выражении - в сентябре показатель составлял 4,5%. Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".

В январе-октябре экономика снизилась на 2,1% год к году, отмечается в документе.

МЭР в обзоре пересмотрело свои оценки по ВВП за сентябрь (4,5% вместо прежних 5%) и предыдущие месяцы. В августе спад ВВП, по новым данным, составил 3,5% (против 4% ранее), в июле - 3,9% (4,3%), в июне - 5,1 (5%), в мае - 3,9% (4,5%), в апреле - 3,3% (2,7%). В марте российская экономика поднялась на 1,5% (1,4%), в феврале - на 4% (4,2%), в январе - на 5,9% (5,7%).