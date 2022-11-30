В Чечне избавятся от шести свалок

30 ноя. 20:58

В Грозном, Гудермесе и Курчалое в 2023 году будет произведена рекультивация шести свалок, сообщил глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни Саид-Магомед Темирханов.

"Мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок планируется завершить по двум объектам до конца 2022 года - это свалки в Алхан-Чурте и Гудермесе. А до конца 2023 года рекультивируем шесть – одна в Курчалое, еще одна в Гудермесе и четыре в Грозном", - уточнил он.

По словам чиновника, общая площадь подлежащих рекультивации объектов составляет 71,5 га. После завершения работ будут улучшены экологические условия проживания для 187 тыс человек, отметил министр.