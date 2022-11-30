США и ЕС поговорят о Китае в Вашингтоне

30 ноя. 20:57

В Вашингтоне пройдет очередное заседание американо-европейского диалога по Китаю, сообщает прессс-служба Госдепартамента США.

Очередное заседание американо-европейского диалога по Китаю пройдет в Вашингтоне 1 и 2 декабря. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"1 и 2 декабря в Вашингтоне первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино примут участие в заседании диалога США и ЕС по Китаю и консультациях, посвященных регионам Индийского и Тихого океанов", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что это будет четвертая встреча высокого уровня в рамках диалога Вашингтона и Брюсселя по Китаю.