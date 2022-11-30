Эрдоган сообщил о рекордном росте турецкой экономики в этом году

30 ноя. 20:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о решимости страны достичь всех целей, заявленных на период Второго столетия Респцблики.

Глава государства отметил, что за последние 20 лет Турция преодолела вековой путь развития. Он заверил, что курс будет продолжен.

Турецкий лидер также назвал особо значимым тот факт, что экономика страны продолжит расти на фоне сохранения опасений мировой рецессии.

Кроме того, Эрдоган заявил о росте турецкой экономики на 3,9% в третьем квартале текущего года.

"Турция сегодня входит в пятерку лидеров G-20 по темпам роста ВВП. Это - показатель усиления нашей страны. Уверен, что рост экономики в 2022-м году будет рекордным, и страна успешно вступит в 2023-й год" - сказал турецкий лидер.

В заключение Эрдоган перечислил основные направления, с которыми правящая партия успешно справляется.

"Экономика, дипломатия, борьба с терроризмом и управление нелегальной миграцией – вот эти четыре направления, по которым ПСР добилась и добивается успехов", добавил он.