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Первый жилой дом напечатали на 3D-принтере в Ставрополе

Первый жилой дом напечатали на 3D-принтере в Ставрополе

Жилой одноэтажный дом возвели на открытом пространстве посредством 3D-печати в Ставрополе студенты Северо-Кавказского федерального университета и специалисты, рассказали в пресс-центре вуза.

"Команда разработчиков из числа конструкторов завода строительного оборудования "Смарт билд" и студентов инженерного факультета Северо-Кавказского федерального университета применили инновационную технологию строительства дома", - цитирует сообщение ТАСС.

Участники проекта одновременно строили два дома: один классическим способом, второй с помощью строительного принтера. Трехмерная печать оказалась на 36% экономнее.

Благодаря аддитивным технологиям (послойное наращивание), здание можно построить из модифицированного мелкозернистого бетона за несколько дней.

"Принцип трехмерного строительства заключается в подаче принтером специальной смеси слой за слоем по заданной трехмерной компьютерной модели", - уточнили в пресс-службе.

Теперь разработчики строят двухэтажное здание на открытом пространстве с помощью 3D-принтера.

В перспективе совместно с компанией "Смарт билд" университет намерен открыть научно-образовательный центр аддитивных технологий.

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