Российским легкоатлетам продлили отстранение

30 ноя. 19:51

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации продлил отстранение легкоатлетов из России и Беларуси от международных соревнований, заявил глава организации Себастьян Коу.

"Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения", - заявил Коу на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

В 2015 году Совет приостановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics из-за допингового скандала. С тех пор российские легкоатлеты могли участвовать в соревнования только в нейтральном статусе. В конце февраля 2022 года МОК призвал спортивные федерации к отстранению атлетов из России и Беларуси от международных соревнований из-за ситуации на Украине.