Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе

30 ноя. 19:51

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кельбаджаре, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В 19:40 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии АР в направлении населенного пункта Безирхана Кельбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - пояснили в ведомстве.