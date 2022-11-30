Вопрос о происхождении мяса вызвал скандал в Армении

30 ноя. 19:39

Армянские скотобойни занимались выдачей хозяйственным субъектам поддельных ветеринарных документов на мясо, сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что 15 скотобоен с лицензиями в 2021-2022 гг выдали ряду хозсубъектов, которые занимаются забоем скота, фальшивые ветеринарные документы.

Они свидетельствовали о том, что забой якобы проводился на территории скотобоен. Однако это происходило сразу после покупки животного у фермера, после чего мясо отправлялось на прилавки магазинов.

По факту подделки документов инициировано более десятка уголовных производств.